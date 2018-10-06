Baydilli Mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ak Parti İlçe Mahalle Başkanlarıyla toplantıda bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Ak Parti İlçe Başkanlığı’nda Merkez Mahalle Başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M. Salih Saraç ve Karaköprü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Şerif Uma da Başkan Baydilli’ye eşlik etti. Mahalle Başkanlarına Karaköprü’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Baydilli, “Mahalle Başkanlarımız vatandaşın içinde olan, mahallelerindeki sorunları gören gözlerdir. Bu konuda mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik ve istişarelerde bulunduk. Mahallelerimizin belediyeden beklentilerini, taleplerini kendilerinden dinledik ve mahallelerimizdeki çalışmalarımızı anlattık. Toplantıya katılan değerli İl Gençlik Kolları Başkamıza, İlçe Gençlik Kolları Başkanımıza ve Mahalle Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.