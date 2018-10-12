Baydilli personelle buluştu

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personelle parkta yer sofrasında bir araya gelerek yemek yedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye personeliyle bir araya gelerek, kurulan yer sofrasında yemek yedi. Karaköprü ailesi olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğini belirten Baydilli, "Biz Karaköprü Belediyesi ailesi olarak hangi görevde olursak olalım görevimizi layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Bugün Fen İşleri personelimizle samimi güzel bir sofrada bir araya geldik. Personelimizle yapılan çalışmaları istişare ettik, sohbet ettik. Biz her zaman tüm personelimize değer veriyoruz çünkü hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz ve ortak hedefimiz Karaköprü’ye hizmet etmek. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.