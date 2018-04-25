Belediye personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Haliliye Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline yönelik “Uyuşturucuyla mücadele” konusunda hizmet içi eğitim verildi. Narkotik polisi tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığı, madde kullanan kişilerin...

Haliliye Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline yönelik “Uyuşturucuyla mücadele” konusunda hizmet içi eğitim verildi. Narkotik polisi tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığı, madde kullanan kişilerin tespiti ve ihbar yöntemleri anlatıldı.

İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında yerel yönetimlere yönelik yürütülen uyuşturucuyla mücadele eğitimi, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Haliliye Belediyesi personeline verildi. Milli Eğitim Konferans Salonunda iki grup şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, narkotik polisi Murat Alıcı uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında bilgi verdi. Park ve temizlik görevlileri ile zabıta memurlarına bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Alıcı, şüphe duyulan kişilerin Narkotikle Mücadele İhbar Hattı olan “05053186337” numarasına bildirilmesini istedi.

Karşılıklı soru cevapların ardından eğitim sona erdi. Eğitime personelin yanı sıra birim müdürleri, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.