ŞANLIURFA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:10

Belediyenin yetiştirdiği meyveler dar gelirli ailelere dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin fidanlığında yetiştirilen meyveler dar gelirli ailelere dağıtıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Şehit Nusret Fidanlığı’nda yetiştirilen organik...

Belediyenin yetiştirdiği meyveler dar gelirli ailelere dağıtıldı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin fidanlığında yetiştirilen meyveler dar gelirli ailelere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Şehit Nusret Fidanlığı’nda yetiştirilen organik meyveler her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan fidanlıktaki meyveler paketlenerek önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

GAP Vadisi içerisinde yer alan fidanlığın bakımını gerçekleştiren belediye ekibi, hasadını yaptığı meyveleri toplayarak paketliyor. Ardından fidanlığa gelen araçlara yüklenen meyveler, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere naklediliyor. Her hasat döneminde farklı bir meyveyi ailelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesinin çalışması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin talimatlarıyla meyvelerin dar gelirli ailelere dağıtıldığını belirten Park Bahçeler Dairesi Başkanı İmam Katı, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın meyve fidanlığında nar hasadına başladık. Yaklaşık bin 200 adet nar ağacından hasat yapılmaya başlandı. Toplanan meyveler sosyal işler daire başkanlığı tarafından daha önceden tespit edilen dar gelirli ailelere teslim ediliyor. Bunun yanı sıra yazın da 7 buçuk ton üzüm hasat zamanında da toplanan üzümler dar gelirli ailelere teslim edilmişti" diye konuştu.

200 bin metrekarelik alana sahip olan fidanlıkta, üzüm, elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve yetiştiriliyor.
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