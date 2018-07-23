ŞANLIURFA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:29

Belediyenin yetiştirdiği üzümler yoksulların sofrasına gidiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı kontrolünde bulunan meyve fidanlığında yetiştirilerek toplanan üzümler Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü tarafında tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.Şanlıurfa...

Belediyenin yetiştirdiği üzümler yoksulların sofrasına gidiyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı kontrolünde bulunan meyve fidanlığında yetiştirilerek toplanan üzümler Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü tarafında tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi bahçelerinde organik olarak yetiştirdiği üzümleri dar gelirli ailelere dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolünde bulunan Şehit Nusret Fidanlığından toplanan üzümler paketlenerek ailelerin adreslerine teslim ediliyor.

Her türlü bakımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan üzüm bağından işçiler tarafından toplanan üzümler, belli kilolarda paketleniyor. Bahçeye gelen araçlara yüklenen üzümler, Kültür Sosyal İşler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere götürülerek vatandaşlara dağıtılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı İmam Katı, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı meyve fidanlığımızda üzüm hasadına başladık. Toplanan üzümler Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatıyla Sosyal Yardımlaşma Daire Başkanlığının bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gülük ve taze olarak bizden teslim alınarak ihtiyaç sahibi ailelere elden teslim edilecektir” diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan çalışmada üzüm dışında mevsimine bağlı olarak elma, nar, kayısı ve zeytin gibi birçok meyve çeşidi yetiştirilerek dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor.
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