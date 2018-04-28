Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından “Birecik bezi” defilesi düzenlendi.

Birecik Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezinde gerçekleştirilen defileye Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sert, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Defilede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Teknolojisi Programı öğrencilerinin Birecik bezinden tasarlayıp ürettiği abiye, gelinlik, günlük elbiseler ve geleneksel giysilerden oluşan el emeği, göz nuru kıyafetler konukların beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin sergilemiş olduğu el emeği ürünler davetlilerden büyük bir beğeni topladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Öztürkmen defile sonrası yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimizin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri bugün halkımızın beğenisine sunduk. Buradaki amacımız kursiyerlerimizin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak ve yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine destek olmaktır. Bildiğiniz üzere Birecik bezi yazları serin kışları sıcak tutma ve kolay ütülenebilme özelliğine sahiptir. Buradaki amacımız Birecik Bezini tanıtmaktır” diye konuştu.

Defile sonunda Kaymakam Kadir Perçi ile protokol üyeleri, kursiyerleri yapmış oldukları çalışmadan dolayı tebrik etti.

Birecik bezi defilesi hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.