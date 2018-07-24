Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hacı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde 48 hacı adayı, hac vazifelerini yerine getirmek üzere gece saatlerinde kutsal topraklara gitti. Uğurlama programına İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile İlçe Müftüsü Mustafa Kaya da katıldı. Merkez Mahallesindeki Ulu Camide düzenlenen programda Kuran’ı Kerim okunarak dua edildi. Duaların ardından hacı kafilesi uğurlandı.
Birecik’te hacı kafilesi uğurlandı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hacı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde 48 hacı adayı, hac vazifelerini yerine getirmek üzere gece saatlerinde kutsal topraklara gitti. Uğurlama programına...