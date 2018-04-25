Birecik’te peyzaj çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, hayata geçirdiği park ve bahçelerle yörenin çehresini değiştiriyor. Türkiye’nin en yüksek su potansiyeline sahip Fırat Nehrinin muhteşem güzelliğini peyzaj düzenlemeleriyle buluşturan Pınarbaşı, ilçenin her yerine yaptığı park ve bahçelere yenilerini ekliyor.

Başkan Pınarbaşı, tarihi dokusu ve doğal yaşam alanları, nesli tükenmekte olan kelaynak kuşları gibi zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin kültür gezilerinde tercih ettiği bir yer olan Birecik’in dört bir yanını oyun alanları, yeşil ve ağaçlarla donatıyor. Park ve bahçelerde ekiplerin çalışmalarını inceleyen Pınarbaşı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gezisi sırasında çocuklarla bol bol sohbet eden Pınarbaşı, bahar hazırlıkları çerçevesinde ilçede park ve bahçelerin yeniden elden geçirildiğini ifade etti. Bir taraftan yeni parklar oluşturulurken, diğer yandan mevcut oyun grupları, dinlenme yerleri ve aydınlatma cihazlarının yenilendiğini hatırlatan Pınarbaşı, “Çocuklarımızın tatil dönemlerinde spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Bu amaçla mahallelerde semt sahalarının sayısını artırıyoruz. Ailelerin ve çocuklarının park ve bahçelerde huzurlu bir şekilde vakit geçirmeleri için uygun ortamları hazırlıyoruz” dedi.

Birecik’te bugüne kadar 30 parkın tamamlandığını belirten Pınarbaşı, “Türkülere ve filmlere konu olmuş Fırat Nehri kenarındaki Sahil Parkını ayrıca değerlendirmek gerekiyor. 5 kilometre uzunluğu, yaklaşık 300 bin metrekare yeşilliği olan Sahil Parkında kamelyalar ve oyun grupları kurduk, ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Oraya üçüncü etap yeni bir park alanı inşa ediyoruz. İnşallah burası da tamamlandığında ilçemiz ayrı bir güzelliğe kavuşmuş olacaktır. Birecik’e dışarıdan çok yoğun bir talep var. Gelen konuklarımızın dinlenmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.