Birecik’te sahil park 3. etap çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sahil park 3. etap çalışmaları devam ediyor.

Birecik Belediye Başkanı Av. Faruk Pınarbaşı, dünyanın en önemli akarsularından olan ve 2.800 kilometrelik toplam uzunluğunun 1263 kilometrelik bölümü Türkiye’den geçen Fırat Nehri’nin güzelliklerini, sahil park etap çalışmalarıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

“3. etapta çok amaçlı alanlar var”

3. etapta, eğlence alanları, yürüyüş parkurları, düğün salonu, spor alanları, gibi alanların olacağını belirten Pınarbaşı, “3. Etabımızda bu tür yerlerin yanı sıra bir de spor salonu olacak. Voleyboldan, basketbola, futboldan tenise kadar birçok spor branşına hizmet edecek olan bu salonumuzun inşaatı tamamlandı. Bunun yanı sıra kır düğünlerinin yapılabileceği bir alan da oluşturuyoruz. Burası salonların alamayacağı kalabalıktaki düğünler ya da başka özel günlere de ev sahipliği yapacak. Halkımız Fırat Nehri’nin ve onun güzelliğini adeta taçlandıran tarihi Birecik Köprümüzün gölgesinde en güzel anılarını yaşayabilecekler” dedi.

Sahil şeridi 10 kilometreye ulaşacak

Bu etapla birlikte halka kazandırdıkları sahil şeridinin toplam uzunluğunun 10 kilometreyi bulacağını ifade eden Pınarbaşı, “Tüm altyapı tamamlandı. Şuanda peyzaj mühendislerimiz ve mimarlarımızın çalışmaları devam ediyor. Bilindiği gibi birinci etabımız 5 kilometre uzunluğundaydı. İkinci etabımız 2,5 kilometre, üçüncü etabımız da buna yakın olacak” şeklinde konuştu.

Doğal bir havuz da planlanıyor

Sahil Park’ın 3. Etabında diğerlerinden farklı olarak bir de doğal havuz oluşturmayı planladıklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Pınarbaşı, “Burada yapacağımız yüzme havuzu konusundaki tek kaygımız Fırat’ın suyunun serin olması. Onun hesaplamasını yapacağız. Eğer o açıdan bir sıkıntı yaşayamayacağımıza karar verirsek Fırat’ın doğal suyu ile su sirkülasyonunun sağlanacağı havuzumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca bir de lunapark benzeri bir oyun alanı da oluşturmayı planlıyoruz ” diye konuştu.

Duba localar olacak

Pınarbaşı, 3. etap diğer etaplardan farklı olarak 12 adet civarında duba localar da bulunacağını, kendin pişir kendin ye tarzı ile vatandaşların bu localardan ücretsiz faydalanacaklarını ifade etti.