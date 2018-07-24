ŞANLIURFA:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:18

Borç affı yapılandırma işlemleri devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı 31 Temmuz günü son buluyor.18 taksit imkanı ve faiz affının uygulandığı yapılandırma kapsamında 7143 Sayılı Torba Yasa gereğince...

Borç affı yapılandırma işlemleri devam ediyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan abonelere yapılandırma fırsatı 31 Temmuz günü son buluyor.

18 taksit imkanı ve faiz affının uygulandığı yapılandırma kapsamında 7143 Sayılı Torba Yasa gereğince gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne ve Büyükşehir Belediyesine borcu olan abonelerin müracaatları halinde borçları yeniden yapılandırılıyor. Çok sayıda vatandaşın başvurusu alınırken faiz affı uygulanarak ana borçları 18 taksit imkânı ile yapılandırılıyor.

"7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun", vatandaşlara su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık sağlıyor. Abonelerin kaçırılmaması gereken bu imkândan yararlanmaları için birçok alanda avantaj sağlıyor. Bu kapsamda ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan aboneler 31 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar ŞUSKİ Veznelerine müracaat edebilir.

Öte yandan ‘7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ Büyükşehir Belediyesine borcu olan vatandaşları da kapsamaktadır. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ALO 153 çağrı merkezini aramaları gerekmektedir.
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