Büyükşehir 18 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye’nin en büyük kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşüme vizyon veren Büyükşehir Belediyesi, 18 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.Kent merkezi ve tüm ilçelerin çehresini değiştiren...

Türkiye’nin en büyük kırsal yol ağına sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşüme vizyon veren Büyükşehir Belediyesi, 18 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve tüm ilçelerin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, İlçeleri modernleştirme çalışmaları çerçevesinde, prestij caddeler, semt pazarları ve semt sahaları, kültür merkezleri, kent parkları, alt yapı, içme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, çöp aktarma istasyonları çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahallelerin ulaşım ağını sil baştan değiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği program dahilinde 18 ayrı ekip ile 13 İlçenin farklı noktalarında beton yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılsonuna kadar bin 300 kilometrelik alanı asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelleri çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, “Yol medeniyettir düsturuyla ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda il bazında özellikle kırsalda yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şanlıurfa’nın en ücra noktalarına kadar sahaya çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilin tamamında 18 ayrı ekibimiz gerek, hazırlık gerek 1. ve 2. kat gerekse de bakım onarım-yama gibi hizmetleri yerine getiriyor. Bu kapsamda kentimize hizmet eden başta daire başkanı, şube müdürleri ve ekip arkadaşlarıma göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.