Büyükşehir ata sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Okçuluk takımı kuruldu.Gençlerin yaz aylarında boş vakitlerini değerlendirmeleri için ücretsiz kurslar açan...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Okçuluk takımı kuruldu.

Gençlerin yaz aylarında boş vakitlerini değerlendirmeleri için ücretsiz kurslar açan Büyükşehir Belediyesi, yeni nesillere ata sporlarını öğretmek adına okçuluk kursunu açtı. Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Kulübü Okçuluk Takımı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında oluşturulan okçuluk takımı bir yandan kurs verirken, diğer yandan okçuluk takımının gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarına devam ediyor. Kursa gelen öğrencilere okçuluk eğitimi veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, "Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün okçuluk takımının şuanda 15 sporcusu var. Okçulukla ilgili faaliyetler yapmaya başladık. Amacımız Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde okçuluk sporunu ilimizde tanıtmak, geliştirmek ve gençlerimize bu sporu öğretmek. İlk etapta okçuluk sporunu öğretirken malzeme tanıtımı, yay kurma ve gevşetme, atış teknikleri ve hedefe nişan alma teknik ve taktikler daha sonra yarışma kuralları ve diğer tekniklerle devam ediyoruz. Amacımız Şanlıurfa’da 7 den 70 e herkesi bu spora yönlendirmek" diye konuştu.