ŞANLIURFA:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:20

Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu Diyarbakır’da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çocuk Tiyatro Festivaline katıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok tiyatro ekibinin yer aldığı festival Diyarbakırlılar...

Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu Diyarbakır'da
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çocuk Tiyatro Festivaline katıldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok tiyatro ekibinin yer aldığı festival Diyarbakırlılar tarafından ilgi ile takip edildi. 21-29 tarihleri arasında Diyarbakır 1. Çocuk Tiyatro Festivali adıyla düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 17 kişilik ekip ile katılım sağladı. Düzenlenen festivalde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Dans Eden Eşek’ çocuk oyunu ile izleyicilerden tam not aldı. Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Handan Ekici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu’na Festivale yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.
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