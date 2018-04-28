Büyükşehir gençlere çevre bilincini aşılıyor

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlerin eğitimine yönelik her türlü duyarlılığı gösteren Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı ve onlarca uygulamasından biri olan ’Atık pil kampanyası’ ile öğrencilere çevre...

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlerin eğitimine yönelik her türlü duyarlılığı gösteren Büyükşehir Belediyesi, okullarda başlattığı ve onlarca uygulamasından biri olan ’Atık pil kampanyası’ ile öğrencilere çevre bilincini aşılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının başlattığı ‘Okullarda atık pil ve yağ toplama kampanyası’ ilgi gördü. İl genelindeki okullarda uygulanan kampanyaya katılım yoğun olunca, okullar kendi aralarında rekabet yarışına girdi. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği okullardan biri olan Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenciler de topladıkları pil ve yanmış yağları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerine vererek kampanyaya destek sundu. Eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrencilere ‘Çevre bilinci eğitimi’ veren Büyükşehir ekipleri, Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerin topladığı atık pil ve yağları geri dönüşüme göndermek üzere aldı.

"Asıl emek Büyükşehir’in"

Kampanyaya öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Biyoloji Öğretmeni Gülüm Damla Çot, asıl emeğin Büyükşehir Belediyesi’nin olduğunu belirterek “Eğitim öğretim yılının ilk döneminde çevre bilinci kazandırabilmek adına okulları gezerek eğitim veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Sadece pil değil, yağ, kağıt gibi tüketim ürünlerinde öğrencilerimiz ’Doğayı nasıl koruyabiliriz, çevre bilinci nasıl oluşturabiliriz’ adı altında çok güzel bir duyarlılık kazandılar. Büyükşehir, böyle bir kampanya düzenlemeseydi bizim gücümüz daha kısıtlı olur ve öğrencilerimiz daha küçük çaplarda seslerini duyurulabilirdi. Ama şu an çok daha büyük yerlere seslenebiliyorsak tamamen Büyükşehir Belediyemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sayesindedir” diye konuştu.

Okulun öğrencileri de Büyükşehir’in verdiği eğitim seminerinden sonra çevrelerine de bunları anlattıklarını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okullara ve mahallelere kurulan dönüşüm kutuları sayesinde doğaya ve çevreye ciddi zarar veren atık yağlar ve piller toplanmaya devam ediyor.