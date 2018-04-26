Büyükşehir öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavı,13 ilçede 201 okulda 21 bin 825 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavı,13 ilçede 201 okulda 21 bin 825 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde kırsal bölgeleri de kapsayan deneme sınavı 201 okulda yapıldı. 21 bin 825 öğrencinin öğrencinin katılım sağladığı deneme sınavında gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor. Haliliye İlçesinde bulunan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilere başarı dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman öğrencilerimize destek oluyoruz” dedi

Gençliği geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini belirten Açar, “Genç bireyler bu ülkenin geleceğidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman öğrencilerimize destek oluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi genç bir belediye başkanı ve bende eğitimciyim bizim tek hedefimiz gençliği geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde yer alan 200 bin öğrenciye bu sınavı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yılda belirli aralıklarla bu sınavları tekrarlıyoruz bu sınavları ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Milyon kitap dağıtıyoruz her şey gençlerimizin geleceği için” diye konuştu.