Büyükşehir Süper Lig’e çıkmayı garantiledi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, kendi sahasında Muş Spor Basketbol takımını 68-55 yenerek, lig bitimine bir hafta kala süper lige çıktı.Rakibi Muş Spor Engelliler...

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, kendi sahasında Muş Spor Basketbol takımını 68-55 yenerek, lig bitimine bir hafta kala süper lige çıktı.

Rakibi Muş Spor Engelliler Basketbol Takımı karşısında üstün bir performans sergileyerek ligin 21. haftasında Süper Lige çıkan Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı, lig bitimine bir hafta kala süperliği garantiledi.

Maçın ardından bir değerlendirme yaparak sezona iyi hazırlandıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenör Serdar Yıldırım, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak koordineli bir şekilde yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Ligin başlangıcından bu yana tüm sporcularımız özverili bir şekilde takıma katkı ve destek sağlamıştır. Lige iyi başladığımız gibi ligi iyi bir yerde iyi bir sayı ile tamamladık. Ligin son haftasında süper lig sevincini yaşıyoruz. Bu ligde bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kupa Büyükşehir’in

Maçın bitimi ile birlikte takıma şampiyonluk kupasını AK Parti Milletvekili aday adayı ve AK Parti Şanlıurfa eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül verdi. Takım oyuncularını tebrik eden Beyazgül, ekibin Süper Lig’de de güzel başarılara imza atacağını söyledi. Kupa sevincini yaşayan Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol takımı daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Son maç Çanakkale deplasmanında

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligin son haftasını Çanakkale deplasmanında olacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımı son deplasman karşılaşmasını da alarak kente dönmek istiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol Takımı, bu sezon 21 karşılaşmadan, 19 galibiyet, 2’de mağlubiyet alarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi