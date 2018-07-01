ŞANLIURFA:
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01 Temmuz 2018 Pazar 14:02

Büyükşehir’den öğrencilere yaz etkinlikleri

Gençlere ve öğrencilere yönelik her alanda etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz kurslarıyla öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için ücretsiz kurslar veriyor.Eğitim ve öğretim dönemi boyunca öğrencilere...

Büyükşehir'den öğrencilere yaz etkinlikleri
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Gençlere ve öğrencilere yönelik her alanda etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz kurslarıyla öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için ücretsiz kurslar veriyor.

Eğitim ve öğretim dönemi boyunca öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları gerçekleştiren ve kitap dağıtımı ile öğrencilerin eğitim anlamında gelişmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi boyunca da öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi anlamında ücretsiz kurslar ve etkinlikler düzenliyor. Okulların tatil olmasıyla beraber, tüm öğrenci gruplarına yönelik çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, 21 branşta kurs ve sosyal etkinlikler vermeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde bulunan gençlik merkezlerinde konferans salonlarında öğrencilere sinema etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, burada çeşitli ikramlarda bulundu.

Kurs kayıtları hakkında bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi , "21 branşta yaz kurslarımız başladı. Yaz kurslarımız her hafta kültürel etkinlikler çerçevesinde devam edecek. kurslarımızın kayıt dönemlerinin devam ediyor. Tüm halkımız 153 ve Belediyemizin beyaz masasında kurslar ile ilgili bilgiler alıp, kurslara kayıt yapabilirler" diye konuştu.

Sinema etkinliğine katılan öğrenciler de, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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