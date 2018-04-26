Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ve Tempo Çağrı Merkezi İşbirliğiyle Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda “Çağrı merkezleri ve iş fırsatları”...

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ve Tempo Çağrı Merkezi İşbirliğiyle Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda “Çağrı merkezleri ve iş fırsatları” konulu panel düzenlendi.

Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan panelde iş imkanları ve bir çağrı merkezi operatörü olabilmenin incelikleri konuşuldu. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Okul olarak sektöre yönelik programlar açarak bu alanda öğrencilerimize yeni iş alanları açmayı planlıyoruz” dedi.

Elmastaş’ın ardından söz alan Tempo Çağrı Merkezi Operasyon ve Müşteri İlişkiler Direktörü Hülya Karakaya, “Kurum olarak gençlere yönelik iş imkanı sunuyoruz. Merkezimizde enerjik ve heyecanlı bir iş ortamı oluşturduk. Türkiye genelinde doksan bir bine yakın istihdam sağladık ve bu oran yetenekli gençlerin katılımıyla daha da büyüyebilecektir. Bünyemize alacağımız adaylarda daha çok iletişim becerisi yüksek, özgüvenli, ne istediğini bilen bireyler arıyoruz” şeklinde konuştu.

Tempo Çağrı Merkezi Operasyon ve Müşteri İlişkiler Direktörü Işık Tazeler ise, teknolojik gelişmeler sayesinde öne çıkan bir alana dönüşen çağrı merkezlerinin, yeni ve dinamik bir çalışma alanı oluşturduğunu belirtti.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Aziz İlgazi’nin yaptığı panelde öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak, iş talep formları dolduruldu. Panel, katılımcılara plaketlerin takdim edilmesiyle son buldu.