Ceylanlar ilk maçta doludizgin

Ceylanpınar Belediyespor, Süper Amatör Ligi’nin ilk haftasında DSİ Spor’a konuk oldu. Ceylanlar mükemmel oyunu gollerle süsleyerek sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Amatör Ligi’nin ilk hafta heyecanı önceki gün start aldı. Ligin iddialı ekiplerinden Ceylanpınar Belediyespor, ilk maçta ligin güçlü ekiplerinden DSİ Spor’a konuk oldu. Şanlıurfa’da 11 Nisan 1 nolu sahada oynanan maça hızlı başlayan tarak konuk ekip Ceylanpınar Belediyespor oldu. Kısa sürede kaleyi ablukaya alan Ceylanlar ilk yarıda istediği golü Mustafa Akbaba’nın ayağından buldu. İlk yarıda başka gol olmayınca Ceylanlar soyunma odasına 1-0 galip gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan ve istekli olan taraf mavi beyazlılar oldu. Rakibini sahasına hapseden Ceylanların ikinci golü ise Kerim Koç’tan geldi. Maçta kaleci Muzaffer 15’er dakika arayla kurtardığı iki penaltıyla adeta takımını ipten aldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor ilk maçtan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu. dı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyespor ligin ikinci haftasında kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde 15 Temmuz Gençlikspor’u ağırlayacak. Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, galibiyeti Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya armağan ettiklerini ifade etti. Çelik, "İlk maçımızda ligin güçlü ekiplerinden DSİ Spor’a konuk olduk. Güçlü rakibimize 2-0 üstünlük sağlayarak hanemize 3 puanı yazdırdık. Ligin ikinci haftasında kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde 15 Temmuz Gençlikspor’u ağırlayacağız. Bu zorlu maçta da tüm Ceylanpınar halkını maça davet ediyorum" dedi.