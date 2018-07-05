ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:31

Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleriyle Belediye araç filosuna 2 yeni araç kazandırıldı.Çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tamam donanlı elle süpürme aracını tanıtan Ceylanpınar Belediyesi, ilçede araç turu...

Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleriyle Belediye araç filosuna 2 yeni araç kazandırıldı.

Çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tamam donanlı elle süpürme aracını tanıtan Ceylanpınar Belediyesi, ilçede araç turu attı. Destek hizmetleri araç envanterine eklenen araçlar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tamam donanlı elle süpürme aracının araç filosuna dahil edildiğini söyledi.

Suriye sığınmacılarla birlikte Ceylanpınar nüfusunun 150 bine yaklaştığını belirten Daşkıran, hizmetlerin bütün kesimlere ulaşabilmesi adına araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

"Her şey temiz Ceylanpınar için"

Bütün kırsal mahallelere yeterli hizmet verebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Daşkıran, "Özellikle temizlik ve çöp toplama konusunda araçlara ihtiyacımız vardı. Bu duruma hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tam donanımlı elle süpürme aracını araç filosuna dahil ettik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey temiz bir Ceylanpınar için" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku