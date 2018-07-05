Ceylanpınar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleriyle Belediye araç filosuna 2 yeni araç kazandırıldı.

Çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tamam donanlı elle süpürme aracını tanıtan Ceylanpınar Belediyesi, ilçede araç turu attı. Destek hizmetleri araç envanterine eklenen araçlar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tamam donanlı elle süpürme aracının araç filosuna dahil edildiğini söyledi.

Suriye sığınmacılarla birlikte Ceylanpınar nüfusunun 150 bine yaklaştığını belirten Daşkıran, hizmetlerin bütün kesimlere ulaşabilmesi adına araç filosunu güçlendirdiklerini söyledi.

"Her şey temiz Ceylanpınar için"

Bütün kırsal mahallelere yeterli hizmet verebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını aktaran Daşkıran, "Özellikle temizlik ve çöp toplama konusunda araçlara ihtiyacımız vardı. Bu duruma hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde çok fonksiyonlu yol süpürme aracı ve tam donanımlı elle süpürme aracını araç filosuna dahil ettik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Her şey temiz bir Ceylanpınar için" diye konuştu.