ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:08

Ceylanpınar Belediyesi Başarıya Doymuyor

Ceylanpınar Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda damga vurdu. Satranç Takımı, 61 takımın katıldığı turnuvada dördüncülüğü elde ederek adını 2.Lig’e yükseldi.Türkiye Satranç...

Ceylanpınar Belediyesi Başarıya Doymuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ceylanpınar Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda damga vurdu. Satranç Takımı, 61 takımın katıldığı turnuvada dördüncülüğü elde ederek adını 2.Lig’e yükseldi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl Temmuz ayında organize edilen, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finali bu yıl 09 - 15 Temmuz 2018 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 40 il ve KKTC’den toplam 61 takım ve 852 sporcunun 9 tur boyunca mücadele ettiği 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası sonunda ilk altı sırayı elde ederek 2019 Türkiye Satranç İkinci Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Satranç Takımı Şampiyonayı 4. Sırada tamamlayarak 2. Lige yükseldi. Turnuvada elde edilen başarının yanında oyuncuların bireysel performansları da göz kamaştırdı. Yedinci masada derece alam oyuncumuz 3’üncü sırada Ayhan Koçaçoğlu oldu. 8’inci masada ise takımın namağlubu Uktenur Çatal birinci oldu. Şampiyona sonrası kulübümüzü tebrik eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya satranca vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Tülay, ’’Biz kocaman bir aileyiz, Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü’ de bu ailenin önemli bir parçasıdır" diye belirtti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Satranç Şampiyonası’nda büyük başarıya imza atan Satranç Takımını Tebrik etti. Atilla, "Takımımızla gurur duyuyoruz. Öncelikle 15 Temmuz Demokrasi gününde bize 2. Bir zafer yaşatan satranç takımımızı yürekten kutluyorum. Kulübümüz katıldığı her turnuvada olduğu gibi bu şampiyonada da aklının akıyla güzel başarıya imza attılar. İlimizi ve İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan tüm sporcularımızı, antrenörümüzü ve kulüp yönetimimizi bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku