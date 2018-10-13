Ceylanpınar’da 15 Temmuz Kültür Evi çalışmaları devam ediyor

Her mahalleye bir kültür evi sloganı ile çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi mahalle ile aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Kültür Evinin çalışmalarına hız verdi."Her mahalleye bir kültür evi" sloganı ile yola çıkan ve ilçenin...

Her mahalleye bir kültür evi sloganı ile çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi mahalle ile aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Kültür Evinin çalışmalarına hız verdi.

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganı ile yola çıkan ve ilçenin dört bir yanını kütür evleri ile donatan Ceylanpınar Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 15 Temmuz Mahallesinde geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan ve mahalle ile aynı adı taşıyan 15 Temmuz Kültür Evinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz Mahallesinde yapımına geçen ay başlanan kültür evi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve teknik personelin katıldığı incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Menderes Atilla, projeyi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, mahalle sakinlerinin talep ettiği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "15 Temmuz Mahallesi yeni kurulan bir mahalle olmasına rağmen hem nüfus hem de yüz ölçümü olarak büyük bir mahalledir. Bu mahallemize kültür evi yapıyoruz. Yakın tarihte de bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Kültür evinin üst tarafını da bayanlar için yapacağız. Kültür evlerinin her mahallede olması gerekiyor. Bu kültür evlerimiz mahalle sakinlerimiz tarafından çok amaçlı olarak kullanılıyor. Mahalle sakinlerimizin en fazla talep ettiği projelerden birini daha hayata geçirmekten mutluyuz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.