Ceylanpınar’da Doğal Ürünler Fuarı’na yoğun ilgi

Her ilin kendine has doğal ürünlerin sergilendiği fuarda genellikle yiyecek, içecek ve temizlik maddeleri sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda yaklaşık 20 stantta çeşitler ürünler görücüye çıktı. Fuarın amacının insanlara doğal ve katkısız ürünleri sunmak olduğunu ifade eden Okulumu İstiyorum Derneği Başkanı Yusuf Kutluca "Gittiğimiz her yerleşim yerine ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişmiş doğal ürünleri fuar kapsamında yöre halkıyla buluşturuyoruz. Ürünlerimiz arasında yiyecek, içecek ve doğal temizlik ürünleri bulunmaktadır. Ürünlerden el edilen karın yüzde yirmisini okula giden ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bağışlıyoruz" diye konuştu.