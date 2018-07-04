Ceylanpınar’da okullar bisiklet park alanlarına kavuştu

Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçedeki okulların etrafına motosiklet ve bisiklet park alanı yapıldı.Eğitime ve öğrencilere yönelik birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Ceylanpınar Belediyesi tarafından...

Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçedeki okulların etrafına motosiklet ve bisiklet park alanı yapıldı.

Eğitime ve öğrencilere yönelik birçok güzel çalışmayı gerçekleştiren Ceylanpınar Belediyesi tarafından yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde ilçede bulunan okulların çevresine bisiklet ve motosiklet park alanı yapıldı. Park alanının montajı sabah saatlerinde Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı.

Öğrenciler rahat bir nefes alacak

İki belediyenin koordinasyonu neticesinde yapılan park yerleri bisiklet ve motorların rahat ve güvenli bir şekilde park etmelerini sağlıyor. Yapılan park yerleri ile okula giren bisiklet ve motosiklet trafiğini önleyerek öğrencilerin daha rahat bir şekilde hareket etmeleri sağlanacak. Bunun yanında Belediye Zabıta Ekipliği tarafından alanın girişine asılan uyarı levhalarıyla sürücülerin uyarılacak.

"Artık Ceylanpınar’da modern park alanları var"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, büyük şehirlerde olan park yeri sisteminin Ceylanpınar’a da geldiğini ifade etti. Daşkıran, "Başkanımız Menderes Atilla’nın da girişimleriyle okullarda öğrencilerin daha güvenli bir şekilde öğrenim hayatlarına devam edebilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüttük. İlk etapta 35 tane park yeri alanı geldi ve yerleştirildi. İkinci etapta da kalan kısımları gelecek. Sadece eğitim kurumları değil bunun yanında sağlık kurumları ve ilçede geçerli olan yerlerde Trafik Zabıta Ekipliği’nin tespiti ve Ulaşım Dairesi’nin destekleriyle park alanları yapılacak. Bu park yerleri girişimlerimizle ilk defa ilçede yapılıyor. Nasıl ki büyük şehirlerde varsa artık Ceylanpınar’da modern park alanları var. Ulaşım Daire Başkanlığı bu uygulamada pilot bölge olarak Ceylanpınar’ı seçti. Bende Başkanımız Menderes Atilla adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ederim" dedi.

"Motosikleti ve bisikleti olan öğrencilerimiz için bu alan lazımdı"

Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeyhmus Dilekçi, park alanının okul için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Başkanımız Menderes Atilla’ya teşekkür ederim. Gerçekten bu konuda gerekli girişimleri yapmışlardır. Okulumuzda bu bir ihtiyaçtı. Motosikleti ve bisikleti olan öğrencilerimiz için bu alan lazımdı. Öğrencilerimiz buraya geldikleri zaman bisikletlerini ve motosikletlerini koyacakları bir alan yoktu. Zaten öğrencilerin spor faaliyetlerinde bulunabilmesi için biz onları bisiklet kullanmaya teşvik ediyoruz. Bu konuda Türkiye’de bir duyarlılık var. Alan için ben belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.