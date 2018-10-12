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12 Ekim 2018 Cuma 09:43

Ceylanpınar’da sosyal donatı alanları artıyor

Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların vakit geçirebilmeleri için sosyal donatı alanlarının sayısını artırıyor. İlçe girişinde bulunan Kepez Bölgesi’ne park, kafeterya ve yürüyüş yolu yapılıyor.Ceylanpınar Belediyesi’nce "Sağlıklı...

Ceylanpınar'da sosyal donatı alanları artıyor
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Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların vakit geçirebilmeleri için sosyal donatı alanlarının sayısını artırıyor. İlçe girişinde bulunan Kepez Bölgesi’ne park, kafeterya ve yürüyüş yolu yapılıyor.

Ceylanpınar Belediyesi’nce "Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Gediz" sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, ilçe girişinde bulunan Kepez Bölgesi mevkisine park, kafeterya ve yürüyüş parkuru yapılıyor. İlçede tek yürüyüş yolunun TİGEM’de olması ve vatandaşların yürüyüş yapabileceği alanlarını kısıtlı olmasını göz önünde bulunduran Ceylanpınar Belediyesi yeni bir sosyal donatı alanı için kolları sıvadı. Geçen hafta çalışmaların başladığı alanda ekiplerce zemin çalışması yapılıyor.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Kepez Bölgesi’nde yapılan park ve yürüyüş yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Menderes Atilla, çalışmalar hakkında yetkililerde bilgi aldı.

Vatandaşların talepleri gözardı edilmiyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, hizmetlerde vatandaşların taleplerini önemsediklerini ifade etti. Atilla, "Kepez bölgesinde Fen İşleri ekiplerimizce çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Projeye göre alanda park, kafeterya ve yürüyüş yol yapacağız. Ceylanpınarlı hemşehrilerimizin spor yapabileceği alanlar çok kısıtlı. Bir tek TİGEM alanı mevcut. Yapacağımız alanda vatandaşlarımız sporda yapabilecek, zaman geçirecek ve rahat nefes alabileceği bir ortam olacak. Ak Parti belediyesi olarak durmak yok hizmete devam ediyoruz. Hizmetlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini önemsiyoruz" dedi.
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