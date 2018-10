Ceylanpınar’da Yol Yapımı Hız Kazandı

Ceylanpınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, geçtiğimiz günlerde eğitim hayatına başlayan Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu önündeki yolda çalışmalara başladı.

Vatandaşların ulaşım problemi yaşamamaları için çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi, sıcak asfalt ve satıh kaplama çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu yolunda yol düzeltme ve genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmaların devam ettiği meslek yüksekokulu yolunda yol genişletmesi yapılarak daha sonra asfalt çalışması yapılacak. Meslek yüksekokulunun kurulmasından sonra yetersiz kalan yolda, belediye ekipleri yol genişletme çalışmasını başlatarak, setler kurmaya başladılar. Yolun kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Her zaman eğitimin için seferber olduklarını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu yolunda devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmaları yerinden inceleyen Menderes Atilla, çalışmalar hakkında da ilgili yerlerden bilgi aldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, eğitime fayda sağlayacak her türlü çalışmayı yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Atilla, "Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu geçtiğimiz günlerde eğitime başladı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kapsamda meslek yüksekokulu yolunda sıkıntılar vardı. Bunu da Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yapıyoruz. Yolu da kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Üniversitenin karşısında bazıları belediye arazisi üzerine kaçak yapı kurmuşlar. Ekiplerimizce onlarda tespit edildi. Onları yıkıp meslek yüksekokulu yolunu genişleteceğiz. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra bu yolu en güzel haliyle üniversiteye ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Eğitime fayda sağlayacak her türlü hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.