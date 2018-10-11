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11 Ekim 2018 Perşembe 16:55

Ceylanpınar’ın fedakar öğretmenleri okullarını boyadı

Ceylanpınar’a bağlı Büyükçaylı Yasemin Elibol İlk-Ortaokulu öğretmenleri, görev yaptıkları 11 derslikli okulu boyayarak sıraları onardı.Büyükçaylı Yasemin Elibol İlk-Ortaokulu Müdürü Osman Yılmaz, öğretmenlerin ve öğrencilerin...

Ceylanpınar'ın fedakar öğretmenleri okullarını boyadı
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Ceylanpınar’a bağlı Büyükçaylı Yasemin Elibol İlk-Ortaokulu öğretmenleri, görev yaptıkları 11 derslikli okulu boyayarak sıraları onardı.

Büyükçaylı Yasemin Elibol İlk-Ortaokulu Müdürü Osman Yılmaz, öğretmenlerin ve öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim hizmeti için fedakarlık örneği sergilediklerini söyledi. Öğretmenlerin gönüllü olarak okullarının bakımını üstlendiğini belirten Yılmaz “Okulumuz tatil döneminde boyanmamıştı. Bu ihtiyaç üzerine 200 kilogram boya temin ettik. 24 öğretmenimiz, bir hafta boyunca okulun iç cephe duvarlarını boyadı” dedi. Yılmaz, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için yapılan çalışmaların ardından okulun güzel bir görünüme kavuştuğunu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti. Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç ise “Öğretmenlerimiz bu sorumluluğu görevleri olduğu için değil, okullarını ikinci evleri olarak gördükleri için yaptılar. Sınıfları güzelleştirmeyi, eğitim kalitesini artırmayı, birlik beraberliği güçlendirmeyi, dayanışma ve güler yüzlülüğü amaç edinmişler. Geleceğin emanetçileri çocuklara temiz, ferah ve eğitime uygun ortam sağlamaya çalışan fedakar öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
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