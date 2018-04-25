Ceylanpınarlı yönetmenler ilçenin göğsünü kabarttı

Ceylanpınarlı yönetmenler Serdal Altun ve Şeyhmus Sarıce, belediye sponsorluğunda çektikleri "Küçük Adam" ve "Dikenli Tel" filmleriyle 1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda derece yaparak ilçenin göğsünü kabarttı.

Ceylanpınar Belediyesi’nin sponsorluğunda film çekimlerini tamamlayan yönetmenler Serdal Altun ve Şeyhmus Sarıce aldıkları ödüllerle Ceylanpınar’ın gururu oldular. Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez organize ettiği Çocuk Hakları temalı ‘1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın’ ödülleri, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen final gecesinde sahiplerini buldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuk haklarına sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak istenilen yarışmaya başvuran 74 filmden, finale kalan 10 film arasından ödüle hak kazananlara ödülleri; akademisyen, yönetmen ve sanatçılardan oluşan jüri üyelerinin katılımıyla açıklandı.

Dereceleri kimseye kaptırmadılar

Yarışmanın üçüncüsü Yönetmenliğini Ahmet Mahir Kar’ın yaptığı ‘Teneffüs’ filmi seçilirken, ikinciliği yönetmenliğini Şeyhmus Sarıce’nin yaptığı ‘Küçük Adam’, birincilik ödülünü ise Serdal Altun’un yönetmenliğini yaptığı ‘Dikenli Tel’ filmi aldı. Dereceye giren ilk üç film katılımcıların izlenimine sunuldu. Filmler, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Dereceye girenlere ödülleri Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Baro Başkanı Ali Er, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Filmlerin değerlendirilmesi jüri üyeleri tarafından titizlikle yapılırken, derece giren filmlerin birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü ve ayrıca 500 TL’lik 2 adet de mansiyon ödülü takdim edildi.

Yönetmenler Serdal Altun ve Şeyhmus Sarıce, yaptıkları ortak açıklamada Ceylanpınar’ın adını en iyi şekilde duyurduklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Ceylanpınar Belediyesi’nin sponsorluğundan çekimlerimizi tamamlayarak festivale katıldık. Yapılan derecelendirme de birimiz birinci, birimiz ise ikinci oldu. Ceylanpınar’ın adını Toroslar’a kadar taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize film çekimleri sırasında her türlü desteği veren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aldığımız ödülleri başta Başkan Atilla’ya ve tüm Ceylanpınar halkına ithaf ediyoruz" dedi.