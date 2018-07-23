ŞANLIURFA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:04

Çiftçi Birecik’le ilgili bir mesaj yayımladı

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sadettin Bilgin’in Halfeti ve Birecik ile ilgili açıklaması üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi bir açıklama yaptı.Çiftçi açıklamasında, "Birecik ve Halfeti ilçelerimiz...

Çiftçi Birecik'le ilgili bir mesaj yayımladı
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Birecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sadettin Bilgin’in Halfeti ve Birecik ile ilgili açıklaması üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi bir açıklama yaptı.

Çiftçi açıklamasında, "Birecik ve Halfeti ilçelerimiz yıllardır Şanlıurfa’mıza bağlıdır. Şanlıurfa olarak yıllardır her iki ilçemizin de bizlere bağlı olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa ile Gaziantep’in doğal sınırını Fırat Nehri çizmektedir. Fırat’ın doğusu Şanlıurfa’ya aittir ve Şanlıurfa’dan hizmet almaktadır. Halfeti ve Birecik ilçelerimiz Şanlıurfa’nın turizmdeki gözbebeğidir. Söz konusu talep şahsi bir taleptir ve Birecik ile Halfeti Şanlıurfa’mızın ilçeleri olarak kalmaya devam edecektir. Biz de diğer değerlerimizde olduğu gibi bu iki ilçemizin de turizmde yükselen değer haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.
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