Çiftçi, çevik kuvvet kavşağında incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yapım çalışmaları süren çevik kuvvet kavşağında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapım çalışmaları süren 8 kulplu çevik kuvvet köprülü kavşağında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Büyükşehir kadroları çalışıyor. Çalışmasında kirli algılara aldırış etmeden şehrinin geleceği için alın teri döküyor" dedi.

"Yaptığımız projelerin arkasındayız"

Şanlıurfa kendini aşan bir şehir olduğunu aktaran Çiftçi, "Ulaşımda köprülü kavşak anlamında gerek Şanlıurfa’mızın gerekse Türkiye’mizin en önemli projelerinden biri daha yürütülüyor. Karaköprü Çevik Kuvvet Katlı Köprülü Kavşağı 8 kulptan oluşuyor ve imar planına işlenen bir kavşak. Son zamanlarda şehrimizde bilgi kirliliği yayan bir takım kişiler var ve bunların neden böyle bir yol izlediklerini de anlamış değilim. Burada büyük bir proje gerçekleşiyor. Bu projeyi Ulaşım Daire Başkanlığımız planladı. Ve biz yapmış olduğumuz projelerin arkasındayız. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz projede alt yapı deplase işlemini, 3 tane deplase işini bin 500, bin 400 ve bin’lik hatların deplasesi var ve şimdide çelik boruları indirtmeye başladı. Bu hattın deplase işi sadece 10 milyon lira. Büyük bir proje ile karşı karşıyayız. Kamulaştırma işlemlerini de arkadaşlarımız tamamladılar. Sürekli olarak büyüyen bir şehrimiz. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın olası bir ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığımızın içerisinden duble yol açıldı. Amaç şehrin içerisinden trafiği vermemekti. Evet Köprülü Kavşak geç kaldı ama biz daha da fazla geç kalmasını istemiyoruz. Biz geleceğe bakan bir anlayışız. Şehrini seven Büyükşehir Belediyesi kadroları yoğun bir mesai içerisindedir" dedi.

"Şanlıurfa, eski Şanlıurfa değil"

Şanlıurfa’nın sürekli geliştiğini vurgulayan Çiftçi, "Biz, görevimizin başındayız ancak şunu görüyorum, şehirde bir takım karanlık gölgeler, gölge olarak şehrin üzerine gelmiş durumda. Karanlık gölge noktasında bu şehri yönetmeye çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Biz, çalışıyor ve üretiyoruz. Biz, kimsenin bizleri takdir etmesini istemiyoruz ama kimsenin de bizim emeğimizi çalmaya, bizi kötülemeye, gereksiz yerde insanımızı hor görmeye hakkı yoktur. Tarih boyunca hep bu zihniyetler vardı. Ama bu mücadelede her zaman gerçeklik, kim neyi savunmuşsa, kim doğrunun yanındaysa, kim halkın yanındaysa o muvaffak olmuştur" şeklinde konuştu.

"Ben, bu şehrin insanına güveniyorum"

Şehrin insanlarına güvendiğini belirten Çiftçi,"Siyaseten birilerinin niyeti olabilir. 6 aylık bir süreç var seçimlerde. Herkesin hakkıdır. Ama çıkarken kimsenin kimseye iftira atma hakkı yoktur. Ama doğrulardan bahsetmeden kirli bir algı yapılırsa olmaz. O zaman dürüstçe çalışan mühendisi nasıl ayakta tutacaksınız. Dürüstçe çalışan şehir planlamacıyı nasıl ayakta tutacaksınız. Dürüstçe çalışan Belediye Başkanını nasıl ayakta tutacaksınız. En büyük projeyi Şanlıurfa’nın evlatları yapar ve hayata geçirir. Ben buna inanıyorum. Ben bu şehrin insanına inanıyorum" diye konuştu.