Çiftçi Tarihi Kentler Birliği Ünye buluşmalarını başlattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Ünye’de 2 gün boyunca düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Ünye Buluşmalarını başlattı.445 Belediyenin bağlı olduğu Tarihi Kentler Birliği buluşmaları...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Ünye’de 2 gün boyunca düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Ünye Buluşmalarını başlattı.

445 Belediyenin bağlı olduğu Tarihi Kentler Birliği buluşmaları kapsamında Bölgenin tarihi ve kültürel yapıları ele alınıyor. Bu kapsamda Karadeniz bölge toplantıları Ordunun Ünye ilçesinde düzenlendi. 2 gün boyunca sürecek toplantılara, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi ve bölge Belediye Başkanları katıldı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarında şehirleri değerli kılan şeylerin tarihi miraslar olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, "Bu mirası gelecek nesillere taşıyacağız. Çünkü şehirlerimizi değerli kılan aslında bu mirastır. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımızın çalışmaları şehirlerimizi kıymetli hale getirdi. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında turizm anlamında yeni yerler ve tarihimizin bıraktığı pırlanta şehirlerimiz keşfedilmeye başlandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarihi Kentler Birliği kuruluşunun 18. yılı dolayısıyla pasta kesildi.