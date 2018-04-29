ŞANLIURFA:
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29 Nisan 2018 Pazar 16:39

Çiftçi’den Berat Kandili mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 12 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.Belediye Başkanı Çiftçi, mesajında tüm Şanlıurfalıların ve İslam dünyasının Berat...

Çiftçi'den Berat Kandili mesajı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 12 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Çiftçi, mesajında tüm Şanlıurfalıların ve İslam dünyasının Berat Kandili’ni kutlayarak, "2018 yılının 30 Nisan gününü 1 Mayıs gününe bağlayan gecede Berat Kandilini kutlayacağız. Berat günahların affedildiği Rahmet Gecesidir. Bu mübarek gecede yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Mesajında Çiftçi, "İçinde büyük hikmetler barındıran bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili önemli günlerden biridir. Maneviyatıyla dünyada sayılı kentlerden birisi olan Şanlıurfa’da manasına uygun şekilde kandili yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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