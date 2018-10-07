Demirkol, amatör ligi sezonunun açılışını yaptı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi 2018-2019 amatör liginin açılışını yaptı.

Haliliye Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından 2018- 2019 Amatör Liginin start aldı. Haliliye Belediyesi Süper Amatör 1. Lig, Haliliye Belediyesi Amatör 1. Lig ve Haliliye Belediyesi Amatör 2. Ligleri açılışı gerçekleşti. Sezon açılışına Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Önen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Meclis Üyeleri Mehmet Toprak, İmam Fidanoğlu, Abdulkadir Altundağ, Abdulkadir Bağış, Nihat Akbıyık, İbrahim Tapışık, spor kulübü temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Haliliye Belediyesi olarak spora büyük destek verdiklerini kaydeden Demirkol,"Haliliye Belediyesi olarak gençliğimizle ilgili geleceğimizle ilgili çalışırken futbol dışındaki tüm alanlarda salon sporlarında çalışmalarımız devam etmektedir. Voleybol takımımız Türkiye 1. ligindedir, Basketbol takımızın Türkiye 2. ligindedir. Çeşitli spor alanlarında Muay Thai’de bir dünya şampiyonumuz, Kick Boks’da bir Avrupa şampiyonumuz ve bir balkon şampiyonumuz bulunmakta. Bununla birlikte kulüplerimizde birçok milli sporcumuzda bulunmaktadır. Biz salon sporlarına yöneldik ama futbolda da can siper hane şekilde mücadele eden, kıt imkanlarla amatör ruhu ile mücadele eden takımlarımıza da 2014 yılından bu tarafa destekler sağladık. inşallah bu desteklerimiz devam edecektir. son olarak sağladığımız desteklerin bir karşılığı olarak Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız bu sezonun adının Haliliye Belediye Sezonu olarak ilan edileceğini ifade etti. Ben bu nazik jestiniz için tüm futbol camiasına temsilcimiz Sayın Mehmet Aktaşoğlu’nun şahsında teşekkür ediyorum. Bu desteklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir. 2018- 2019 sezonunun tüm sporcularımıza, tüm takımlarımıza, futbola gönül veren herkesime, tüm hakemlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah gençlerimizin bahtını açık eylesin kazasız belasız bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından açılış müsabakasının başlama vuruşu yapıldı. Ceylanpınar Belediyespor ile DSİ Spor’un mücadele ettiği maçın başlama vuruşunu Demirkol yaptı.