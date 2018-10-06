Demirkol din görevlileriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Haliliye’deki din görevlileri ile bir araya geldi.Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen programda Fevzi Demirkol, - 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Haliliye’deki din görevlileri ile bir araya geldi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen programda Fevzi Demirkol, - 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Haliliye’deki din görevlileri ile bir araya geldi. Programa Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okullu, Başkan yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri Emir Elden, Mehmet Toprak, İbrahim Tapşık, Mehmet Keskin ve Nihat Akbıyık, Haliliye ilçesine bağlı ibadethanelerde görevli din görevlileri katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Demirkol, "Kurtuluş savaşında sarıklı mücahitlerimiz halkımıza yol göstermiş, gerektiğinde bir komutan gibi, bir öğretmen, bir müşfik bir aile reisi gibi davranmışlar ve vatanımızı düşman işgalinden kurtarmışlardır. En son 15 Temmuz’da okuduğunuz selalarla belaları def eylediniz. 15 Temmuz’da okuduğunuz selalar tank seslerini, uçak seslerini bastırdı. Biz sizlerin hizmetindeyiz. Biz göreve başladığımız zaman aklımıza hemen camilerimiz geldi. Biz yetiştiğimizi zaman camilere insanlar evden eskilerini getirirdi. Birisinin evi boş olduğunda fakirliğini ifade etmek için evi cami gibiydi derlerdi. Biz camilerimiz o durumdan kurtarıp camilerimizi evden halı getirildiği şekilde değil camilerimizi en güzel şekilde halılarla donattık. Bu halılarımızın temizliği için o zaman Türkiye’de sadece 2 adet olan yerinde halı yıkama aracından aldık ve sadece ilçemizde değil ilimizin tamamında halılarımızı yerinde yıkadık, yıkamaya devam ediyoruz. En son olarak camilerimizde elektrik kesildiği zaman ezan yarıda kalıyordu. Yine aynı şekilde imamın sesi kesiliyor, cami içinden dışarı ses gidemiyor namaz sıhhatli şekilde kılınamıyordu. Bu sebeple ezanlarımız kesilmesin diye, ezanlarımız susmasın diye güç kaynağı dağıtıyoruz dağıtmaya da devam edeceğiz. Cenabı haktan sadece duamız isteğimiz şudur, Allah hiçbir zaman ezanlarımızı susturmasın, ezanlarımız kesilmesin, gelecek nesillerimizin de en gür seda ile ezanları okumasını nasip eylesin" diye konuştu.

Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okullu ise uzun yıllar Diyanet İşlerinde görev yaptığını ve Demirkol kadar ince düşünen bir belediye başkanı daha görmediğini kaydederek, Demikol’a teşekkür etti.