Demirkol esnafla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir gelip talep ve sorunları dinledi.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Haliliye Belediyesi...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir gelip talep ve sorunları dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Yenişehir Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarıyla ilgili de esnaf ve vatandaşlara bilgiler aktaran Demirkol, iletilerin gereği için de birim müdürlerine talimat verdi. Haliliye Belediyesi olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik işlerinin rutin olarak 170 mahallede hizmet ettiğini belirten Demirkol, "Bizler zaman zaman bu mahallelerimizi ziyaret etmekteyiz ve bu ziyaretlerimiz esnasında yapmış olduğumuz çalışmaların ve yapacağımız çalışmaları da bizzat yerinde görüyoruz. Bu bağlamda bugün Yenişehir Mahallesi’ndeyiz. Yenişehir Mahalle Muhtarımız Ramazan Sağır Beyefendi bizlere ev sahipliği yaptılar. Mahallemizin sokaklarını dolaştık yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmaları da bizzat yerinde inceledik. Ben Yenişehir Halkına ve Haliliye halkına selam ve saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Cumanız hayrolsun dualarınız kabul olsun, dualarda buluşmayı diler tüm halkımıza saygılarımı iletirim" diye konuştu.