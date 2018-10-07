ŞANLIURFA:
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07 Ekim 2018 Pazar 14:42

Demirkol, Haliliye Basketbol takımını ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Haliliye Belediyespor Basketbol takımını antrenmanda ziyaret etti.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Basketbol 2. Liginde hazırlıklarını sürdüren...

Demirkol, Haliliye Basketbol takımını ziyaret etti
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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Haliliye Belediyespor Basketbol takımını antrenmanda ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye Basketbol 2. Liginde hazırlıklarını sürdüren Haliliye Belediyespor Basketbol takımını ziyaret etti. GAP Arena Spor Salonunda günde tek idmanla hazırlıklarını sürdüren Basketbol takımını ziyaret eden Demirkol, antrenmanı izledi. Haliliye Belediyesi alt gruplarda mücadele eden birçok sporcu yetiştirdiklerini anlatan Demirkol, sporcuların idol olarak görüldüğünü hatırlatarak, gençlere model olmalarını geçleri başarıya taşımlarını istedi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak futbol dışında salon sporları ile daha fazla ilgileniyoruz. Futbolda da amatör spor kulüplerine desteklerimizi sağlamaktayız. Bugün Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden bölgenin tek takımı olan Haliliye Belediyespor’u meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Bu takımımıza başarılar diliyoruz. Haliliye’yi, Şanlıurfa’yı ve Bölgeyi temsil etmenin mesuliyetinde davranarak inşallah iyi neticeler alacaktır. Bugün bu çalışmamızda bize refakat eden Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sayın Mehmet Aktaşoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum. Takımız inşallah Şanlıurfa’yı ve bölgeyi en iyi şekilde layıkıyla temsil edecektir" diye konuştu.
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