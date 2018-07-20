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20 Temmuz 2018 Cuma 12:27

Demirkol Haliliye’ye yeni eserler kazandırıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vizyon projeleri arasında yer alan gençlik ve kültür merkezi ile kapalı yüzme havuzunun devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.Osmangazi Mahallesinde yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür...

Demirkol Haliliye'ye yeni eserler kazandırıyor
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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vizyon projeleri arasında yer alan gençlik ve kültür merkezi ile kapalı yüzme havuzunun devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Osmangazi Mahallesinde yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür Merkezinde inşaat çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor. İnşaat çalışmalarını kademe kademe yürüten ekipler, bölge halkının inşaat dolayısıyla rahatsızlık duymaması için de gerekli önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkez, bölgedeki bu alanda duyulan ihtiyacın da giderilmesini sağlayacak. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı merkez, trafik sorununa da çözüm olacak.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Demirkol, “Osmangazi Mahallemizde, özellikle gençlerimizin hizmetine sunulmak üzere başlattığımız inşaatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Gençlerimizin eğitimi, spor yapması, milli ve manevi değerlerimizle yetişmesi için kültür ve gençlik merkezimizi Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine girecektir. Bu merkezimizde çeşitli kütüphaneler, sınıflar, konferans salonu ve 2 adet kapalı yüzme havuzumu olacak. Bu şekilde gençlerimizin hizmetine girecek olan inşaatımızda 40 civarında sınıfta yer alacaktır” diye konuştu.

Demirkol, açıklamalarının ardından Devteş’teki yüzme havuzunun inşaatına geçti. Burada da, yapımında sona gelinen çalışmalarla ilgili teknik ekipten ve çalışmaları yürüten işçilerden bilgiler alan Demirkol, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte yüzme havuzunun çok kısa bir sürede hizmete gireceği bilgisini aktardı.
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