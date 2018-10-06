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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:35

Demirkol halk gününde vatandaşlarla buluştu

Haliliye Belediyesi halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.Haliliye Belediyesi halk günü toplantıları, her ayın ilk cuma günü olarak devam ediyor. Ekim ayının ilk cuma günü de, Haliliye Belediyesi...

Demirkol halk gününde vatandaşlarla buluştu
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Haliliye Belediyesi halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi halk günü toplantıları, her ayın ilk cuma günü olarak devam ediyor. Ekim ayının ilk cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Demirkol, Başkan Yardımcıları Haci Kanduza, Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, birim müdürleri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini Demirkol ve başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.

Vatandaşların talepleri, Demirkol ve başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletilecek.

Toplantı ile ilgili konuşan Demirkol, "Sahada yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde halkımızın zaman zaman yaptığımız çalışmalarla ilgili teşekkürlerini takdirlerini alıyoruz. yapacağımız çalışmalarla ilgili de talepleri olmaktadır. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte halkımızla zaten sahada birlikteyiz, 2014 yılından bugüne devam eden halk günü uygulamamız devam etmektedir. Sahada herhangi bir şekilde mesai farklılığı nedeniyle karşılaşamadığımız, biz gittiğimizde işinde olan yada Haliliye dışında olan vatandaşlarımızla hemhal olmak adına her ayın ilk Cuma günü tüm müdürlerimizin katılımı ile ucu açık olmak üzere halk günü uygulamamız devam etmektedir. Halk günü uygulamamızda tüm müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın taleplerini almakta çözülmesi mümkün olanlar anında çözüyoruz. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan gelen teşekkürleri ve takdirleri personelimizle paylaşmaktayız. Bugünde halk günü toplantımızı gerçekleştirdik. Halkımızla bağlantımızın, halkımızla irtibatımızın daha da kuvvetlenerek ilerlemesini istiyoruz. 2014 yılından bu yana devam eden halk günü uygulamamız devam edecektir. halkımızın bize göstermiş oldukları destekten dolayı, güvenlerinden dolayı, ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. kendilerine sağlıklı mutlu huzurlu güvenli bir gün, bir hayat diliyorum" diye konuştu.
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