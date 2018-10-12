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12 Ekim 2018 Cuma 10:27

Demirkol han bölgesindeki esnafın sorunlarını dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, taleplerini birinci ağızdan dinlemeyi sürdürüyor. Demirkol, temasları kapsamında kentin tarihi çarşılar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, taleplerini...

Demirkol han bölgesindeki esnafın sorunlarını dinledi
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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, taleplerini birinci ağızdan dinlemeyi sürdürüyor. Demirkol, temasları kapsamında kentin tarihi çarşılar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, taleplerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini birinci ağızdan dinleyip, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere anında talimat veren Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, temasları kapsamında hanlar bölgesinde bulunan Ucuzluk Pazarı, Nacar Pazarı, Bakırcılar Çarşısını ziyaret etti. Mesai farklılığı nedeniyle Haliliye’ye bağlı mahallelerde yaptığı gezilerde görüşemediği vatandaşlarla bir araya gelmek ve taleplerini dinlemek isteyen Demirkol, çarşı bölgesindeki esnafla görüştü. İş yerlerini ziyaret ettiği esnafın Haliliye’yle ilgili taleplerini dinleyen Demirkol, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Hanlar bölgesinde bulunan çarşı ziyareti ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Bugün aşağı çarşıda hanlar bölgesi dediğimiz aşağı çarşı esnafını ziyaret ettik. Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaretlerimiz devam edecektir. Bizim de bu bölgede daha önceden esnaf olmamız sebebiyle zaten iyi komşuluk ilişkilerimiz geçmişte de vardı, şimdi de devam ediyor. Esnafımıza hayırlı işler bol bereketli, helal kazançlar diledik. Esnafımızın bu arada moralinin yüksek olduğunu ve geleceğe umutla baktıklarını gördük. Esnafımıza teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.
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