Demirkol Şanlıurfaspor yöneticileriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor tesislerini ziyaret ederek, kulüp yöneticileri ve alt yapı takımıyla bir araya geldi.Şanlıurfaspor Kulübü tesislerini ziyaret eden Demirkol’u, Kulüp Başkanı Emin Yetim ve kulüp yöneticileri...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfaspor tesislerini ziyaret ederek, kulüp yöneticileri ve alt yapı takımıyla bir araya geldi.

Şanlıurfaspor Kulübü tesislerini ziyaret eden Demirkol’u, Kulüp Başkanı Emin Yetim ve kulüp yöneticileri ile kulüp çalışanları karşıladı. 2018- 2019 sezonu öncesinde Bolu’da sezon hazırlıklarını sürdüren takımla ilgili Kulüp Başkanı Yetim’den bilgiler alan Demirkol, daha sonra antrenman alanında çalışmalarını devam ettiren alt yapı takımını ziyaret etti.

Demirkol, Şanlıurfaspor’un her zaman yanında oldukları belirterek, “Şanlıurfaspor, hepimizin takımı ve şehrimizin marka değeri. Şanlıurfaspor, gençlerimizin spora ilgisini arttırıyor. Haliliye Belediyesi olarak her zaman için Şanlıurfaspor’un yanındayız, hizmetindeyiz, emrindeyiz. Şanlıurfaspor, şehrimizin tanıtıma ve turizmine katkı sağlamaktadır. Özellikle, gençlerimizin sportmence yetişmesi açısında alt yapıya önem vermekteyiz. Şanlıurfaspor takımımız, şuanda Bolu’da kamptadır. Bu hazırlık döneminde de, yöneticilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri açısında kendilerini ziyaret ettik. Sporcu bir nesil yetiştirme arzusu Haliliye Belediyesinin temel prensiplerindendir. Geçmiş zamanlarda hem profesyonel takımımıza hem de alt yapıya çeşitli desteklerde bulunduk. Bu desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kulüp Başkanı Emin Yetim ise, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Her fırsatta bizleri ziyaret eder. Başkanımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Başkanımız, en çok alt yapıya önem vermektedir. Alt yapıyla ilgili başkanımız, kendi bütçesinden geçen yıl 5 yıl yetecek kadar forma desteğinde bulundu. A takımıyla ilgili de başkanımız bize ciddi katkılarda bulundu. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz”diye konuştu.