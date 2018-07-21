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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:07

Demirkol sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret etti.Haliliye Belediyesine bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi ile Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezinde...

Demirkol sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret etti
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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret etti.

Haliliye Belediyesine bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi ile Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezinde bulunan kütüphaneler, her gün gece 24’e kadar gençlerin hizmetinde olmaya devam ediyor. Demirkol da, Sırrın’daki merkezde çeşitli sınavlara hazırlanan gençleri ziyaret etti. Gençlerle sohbet ederek, tecrübelerini aktaran Demirkol, gençlere yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Gençlerin fikir ve taleplerini de alan Demirkol, gençlerin eğitimi için hazırladıkları merkezlerin de artacağının atlını çizdi. Gençlere, Osman Gazi Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi hakkında da bilgiler veren Demirkol, sınavlara girecek gençlere ‘başarı’ temennilerini de iletti.
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