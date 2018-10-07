Demirkol vatandaşlarla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış, Mehmet Akbıyık, Abdulkadir Altundağ ve beraberinde birim müdürleriyle birlikte...

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış, Mehmet Akbıyık, Abdulkadir Altundağ ve beraberinde birim müdürleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bahçelievler bölgesinde iş yerlerini ziyaret eden Demirkol, iş yerlerini gezerek esnafla fikir alışverişinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talepleri beraberindeki birim müdürlerine bildirerek, çözümü konusunda talimat veren Demirkol, görüştüğü vatandaşlara Haliliye Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.