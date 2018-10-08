Demirkol zahireciler borsası esnafını ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Zahireciler Borsası esnafını ziyaret etti.

Demirkol, Şanlıurfa Zahireciler Odasının yeni yönetimini ziyaret etti. Şanlıurfa Zahireciler Odası Başkanı Feridun Turan’ı makamında ziyaret eden Demirkol, Oda Başkanını ve yönetimini tebrik etti. Zahireciler Odasının yeni yönetimini ziyaret eden Demirkol, "Bugün zahireciler odasında yönetim değişikliği ile Zahireciler Odası Başkanımız Feridun Turan ve yönetimini ziyaret ettik, kendilerine çalışmalarında, esnafla ilgili iyileştirme çalışmalarında birlik beraberlik çalışmalarında başarılar diliyorum. Gayretlerinin devamını diliyorum her zaman için birlikte beraber olacağımızı ifade ediyorum. Bu arada Zahireciler Borsası esnafımıza da bol hayırlı kazançlar diliyorum. Bu çalışmamızda her zaman yanlarında olacağımızı ve geçmiş zamanlardan bu yana bende bir çiftçi olmam hasebiyle, bu borsanın da bir fahri üyesi olarak geçmiş hayatımız böyle geçti. İnşallah gelecekte de birlikte olacağız beraber olacağız. Ben Feridun Turan Başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.