Demirkol’dan Basın Bayramı mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğunu belirten Demirkol, “Bu yıl Türkiye, 110’uncu Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Her birimiz bu ülke için görev yapan bireyle olarak her insanın bilgiye ulaşmasının kutsal olduğuna inanıyor ve bu yolda içtenlikle hizmet veren, mesleğini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyorum. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına, mesaisinden, emeğinden, sıhhatinden ve hatta hayatından olma pahasına çalışan tüm basın mensuplarımızın emekleri için minnettarız. Bu uğurda hayatını kaybedenlere, Allah’tan rahmet diliyorum. Sıhhatini kaybedenlere, Allah’tan şifa diliyorum. Şu anda mesaisini verenlere de hayırlı bir çalışma hayatı diliyorum. Kamuoyunun gözü, kulağı olan, doğru haberle vicdanların sesi, mesuliyet bilinci olan basın mensuplarının varlığı bizlere güç vermektedir. Doğrularımızı duyuran, hatalarımızda uyaran bu kadim mesleğin ve bu mesleğin temsilcilerinin farkında, yanındayız. Bu hissiyatla bir kez daha 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.