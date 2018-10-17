Demirkol’dan hastalara moral ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi göre vatandaşları ziyaret etti. Yataklı servislerde tedavi gören hastalarla bir araya gelerek, geçmiş olsun temennilerini iletip, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hasta yakınlarının talep ve teşekkürlerini de alan Demirkol, her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti.