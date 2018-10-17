ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:05

Demirkol’dan hastalara moral ziyareti

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi göre...

Demirkol'dan hastalara moral ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi göre vatandaşları ziyaret etti. Yataklı servislerde tedavi gören hastalarla bir araya gelerek, geçmiş olsun temennilerini iletip, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hasta yakınlarının talep ve teşekkürlerini de alan Demirkol, her zaman yanlarında olduklarını da ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku