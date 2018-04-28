ŞANLIURFA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:32

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet T. (25) direksiyon...

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet T. (25) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle devrildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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