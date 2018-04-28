Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet T. (25) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle devrildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

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