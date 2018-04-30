Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 07 F 3927 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.