Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 07 F 3927 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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