ŞANLIURFA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:47

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 07 F 3927 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek...

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hilvan - Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 07 F 3927 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek karayolunun 30’uncu kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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