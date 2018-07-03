Edene grup içme suyu projesi sürüyor

Alt yapıda kalıcı hizmetler üretmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 41 mahalleyi kapsayan 32 kilometrelik Edene Grup İçme Suyu Projesini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarına devam ediyor. İş makineleri ve personelleri ile sorunsuz alt yapı hedefi için kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmalarına yoğunluk veren ŞUSKİ ekipleri, özellikle ihtiyaç arz eden içme suyu için hat döşeme uygulamalarını sürdürüyor.

41 mahallenin daha su sorunu çözüme kavuşuyor

Uzun yıllardır içme suyu sorunu yaşan bölge halkının su sorununu çözmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin talimatları ile proje ve teknik çalışmalar yürüten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği proje sayesinde büyük bir nüfus yoğunluğu mevcut olan mahallelerin içme suyu sorununu ortadan kaldırıyor. Ekiplerin sahada yürüttüğü proje çalışmaları kapsamında içme suyu hat döşeme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. 41 adet mahallenin faydalanacağı Edene Grup İçme Suyu Projesi için toplam 32 kilometrelik terfi hattı gerçekleştiren ekipler ayrıca 1 adet büyük kapsamlı içme suyu deposunun inşaatını tamamlayarak hizmete sundu.