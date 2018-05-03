ŞANLIURFA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:10

Ekinci AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ekinci, il başkanlığına vekaleten atanan Bahattin Yıldız ve Eyyübiye ilçe başkanlığına...

Ekinci AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla buluştu
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ekinci, il başkanlığına vekaleten atanan Bahattin Yıldız ve Eyyübiye ilçe başkanlığına vekaleten atanan Mehmet Moğal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ekinci ve beraberindekiler ilk olarak, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığına geçti. Burada ilçe başkanlığına vekaleten atanan Mehmet Moğal ve ilçe yönetim kurulu tarafından karşılanan Ekinci, daha sonra il başkanlığına geçti. Burada da il başkan vekili Bahattin Yıldız ve yönetim kuruluyla bir araya Ekinci, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi fikir alışverişinde bulunup, hayırlı olsun dileklerini iletti. İl başkanlığında bir açıklama yapan Ekinci, “24 Haziran’da erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimidir. Bu vesileyle de il başkanımız istifa edip milletvekili aday adayı oldu. Biz de vekaleten atanan başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbimden muvaffakiyetler diliyoruz” diye konuştu.
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