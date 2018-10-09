Ekinci esnafla bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, esnafla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sürdürdüğü geziler kapsamında Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Arslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Demirciler ve Kaynakçılar Odası Başkanı Bekir Sıtkı Budak’ı makamında ziyaret eden Ekinci, demirci esnafının sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, görüş alışverişinde bulundu. Esnafın sorunlarıyla da ilgilenen Ekinci, esnaf için yapılan çalışmaları da yerinde görerek devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ekinci,” Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Aslan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettik. Bu ziyaret kapsamında taleplerini dinledik, esnaflara yönelik yaptıkları faaliyetleri gördük ve görüştük. Evren Sanayi Sitesinin daha güzel bir hale dönüşmesi adına gerek sosyal tesis konusunda gerek yeni yapılacak olan iş yerleri planlamasını ve çalışmasını yerinde görmüş olduk. Esnafına sahip çıkan, onların sorunlarını dile getiren, şahsını değil esnafını düşünerek hareket eden sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yine bu süre zarfında esnafın taleplerini bugüne kadar karşıladık, bundan sonraki süreçte de esnafı ilgilendiren bütün talepleri karşılamaya da devam edeceğiz. Şehrimiz büyüyor ve gelişiyor büyüyen ve gelişen şehrin dönüştürülmesi konusunda da tabi ki odalarımıza ciddi görevler düşüyor. Şehrimizi yarınlara taşırken odalarımızın ortaya koyacağı ufuk vizyonu da bizim için önemli. Bu kapsamda kendilerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.